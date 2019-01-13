Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

В Польше намерены построить искусственный остов в Калининградском заливе площадью более 180 гектар, сообщает польское издание Onet.

Для строительства острова будет использован грунт, который будет извлечен при строительстве судоходного канала через Вислинскую косу.

Ожидается, что судоходный канал через Вислинскую косу будет 1,3 км в длину, глубиной 5 м и максимальной шириной 120 м. Через него в порт в Эльблонг смогут проходить суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м, шириной до 20 м.

Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 и 1192 м. Его высота составит 2-3 метра над уровнем моря. Власти страны не предусматривают использование острова в туристических целях.

Также отмечается, что работы по строительству будут финансироваться из бюджета, их стоимость оценивается в 880 миллионов злотых. Строительство будет осуществляться согласно принятой правительством Польши программе строительства водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом в 2016-2022 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает возможность прорытия канала на границе с Катаром, который отделит эту страну от Аравийского полуострова, превратив ее фактически на остров.

Источник: korrespondent.net