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13. 01. 2019

Польша может ввести ограничения на продукты компании Huawei

Польша может ввести ограничения на использование продукции Huawei в связи с обвинением сотрудника польского отделения компании в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря польского министерства внедрения цифровых технологий Кароля Оконского.

По его словам, в Польше рассмотрят возможность запрета на использование продуктов Huawei государственными учреждениями. Также на обсуждение вынесут принятие законодательной нормы, ограничивающей доступ к продуктам компании частным лицам.

"Мы проанализируем, может ли наше решение положить конец использованию продукции Huawei в Польше", – заявил чиновник.

Также Оконский заверил, что скандал вокруг китайской компании не станет поводом для "резкой" смены курса в ее отношении.

Напомним, что 11 января стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой.

Один из них − поляк, бывший высокопоставленный сотрудник АНБ страны, второй − глава польского отделения Huawei.

Позже Huawei уволила своего сотрудника Ван Вейцзина, арестованного в Польше по обвинению в шпионаже.

В декабре 2018 года в Канаде задержали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

 
 

Источник: korrespondent.net

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