Раненый мэр Гданьска находится в критическом состоянии



Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet.



По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.



В Университетском клиническом центре Гданьска, куда госпитализировали политика, подтвердили, что состояние Адамовича серьезное.



"Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале", – сообщили РИА Новости в медцентре.



Напомним, вечером 13 января неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска. Во время речи Павла Адамовича на благотворительном концерте на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом.



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Во время инцидента мужчина кричал, что был незаконно осужден и обвинял в произошедшем власти. По данным СМИ на сцену нападавший проник по удостоверению работника СМИ. Злоумышленник задержан, полиция выясняет его мотивы.

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Источник: korrespondent.net