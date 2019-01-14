В Германии ответили на угрозы посла США о санкциях



Заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази прокомментировал письма посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых дипломат говорит о возможных санкциях для немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2, пишет Spiegel.



"У посла США, по-видимому сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона", – заявил Де Мази.



Он добавил, что введение санкций, о которых говорилось в письмах Гренелла, противоречит международному праву.



Зампредседателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отреагировал на письма посла в Twitter. "Знает ли господин Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии прошли?" – написал он.



Представитель блока ХДС/ХСС Юрген Хардт назвал угрозы санкций "новым и недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях".



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Напомним, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода Северный поток-2.

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Источник: korrespondent.net