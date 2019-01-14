Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок



Напавший с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме. Об этом заявили следователи, которые проводили допрос подозреваемого, сообщает TVN24.

27-летний житель Гданьска по имени Стефан объяснил свой поступок тем, что ранее был незаконно осужден за ограбление банков, поэтому решил отомстить мэру, за то, что он отбывал тюремное заключение, будучи невиновным.

У преступника ранее было диагностировано тяжелое психическое заболевание.

Напомним, вечером 13 января неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска. Во время речи Павла Адамовича на благотворительном концерте на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом. За его жизнь мэра борются врачи.

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Источник: korrespondent.net