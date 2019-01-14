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14. 01. 2019

В США намерены допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина – СМИ


Адвокаты нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает ABC News.
 
По данным телеканала, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам.
 
Юристы намерены обсудить подобную инициативу 14 января. При этом адвокаты могут вызвать переводчиков на беседу с помощью повестки.
 
Ранее сообщалось, что Трамп скрывает от членов администрации детали переговоров с Путиным. По данным The Washington Post, сведения о личных встречах лидеров США и РФ за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах. Сам президент США уверяет, что ничего не скрывает.

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Источник: korrespondent.net

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