В РФ взрыв в многоэтажке: под завалами люди

В российском городе Шахты Ростовской области утром в понедельник, 14 января, прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

В результате взрыва произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей.

"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - пишет Интерфакс со ссылкой на представителя МЧС РФ.

Погиб один человек.

После взрыва 140 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

Спасатели занимаются поисками шестерых человек, которые остались под завалами.

⚡ Сегодня в 6:18 утра в Шахтах на улице Хабарова прогремел взрыв в жилом доме. Обрушился этаж одного из подъездов, с 9-го по 8-й.



По предварительной версии, причина ЧП — взрыв газа.



Всю информацию по мере поступления будем публиковать здесь: https://t.co/cbTc1y4dlo pic.twitter.com/yWZNS9lVat — 161.ru (@161ru) 14 января 2019 г.

⚡ Первое видео с места взрыва в Шахтах появилось в сети.



Подробности – в нашей трансляции: https://t.co/cbTc1y4dlo#Ростов #Шахты #взрыв #магнитогорск pic.twitter.com/NF0gv1wo8F — 161.ru (@161ru) 14 января 2019 г.

Как сообщалось, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

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Источник: korrespondent.net