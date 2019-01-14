В РФ взрыв в многоэтажке: под завалами люди

В российском городе Шахты Ростовской области утром в понедельник, 14 января, прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
В результате взрыва произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей.
"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - пишет Интерфакс со ссылкой на представителя МЧС РФ.
Погиб один человек.
После взрыва 140 человек эвакуированы в пункт временного размещения.
Спасатели занимаются поисками шестерых человек, которые остались под завалами.
⚡ Сегодня в 6:18 утра в Шахтах на улице Хабарова прогремел взрыв в жилом доме. Обрушился этаж одного из подъездов, с 9-го по 8-й.— 161.ru (@161ru) 14 января 2019 г.
По предварительной версии, причина ЧП — взрыв газа.
Всю информацию по мере поступления будем публиковать здесь: https://t.co/cbTc1y4dlo pic.twitter.com/yWZNS9lVat
⚡ Первое видео с места взрыва в Шахтах появилось в сети.— 161.ru (@161ru) 14 января 2019 г.
Подробности – в нашей трансляции: https://t.co/cbTc1y4dlo#Ростов #Шахты #взрыв #магнитогорск pic.twitter.com/NF0gv1wo8F
Как сообщалось, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.
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Источник: korrespondent.net
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