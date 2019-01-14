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14. 01. 2019

Крушение самолета в Индонезии: найден речевой самописец

Поисковики обнаружили речевой регистратор переговоров с самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре 2018 года в Индонезии. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Reuters.

По словам подполковника военно-морского флота Агунга Нугрохо, в течение нескольких дней они получали слабый сигнал от самописца, и вскоре он был обнаружен на 30-метровой глубине под толстым слоем грязи.

Напомним, самолет потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, включая троих детей. Никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net

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