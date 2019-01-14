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14. 01. 2019

В Иране упал грузовой Boeing

В Иране при посадке в аэропорту города Кередж разбился грузовой самолет Boeing 707. Об этом сообщает агентство Fars.

Авария произошла в окрестностях Тегерана при посадке. Известно, что самолет летел из Бишкека (Киргизия).

На борту самолета находились 10 человек. Спасатели и машины скорой помощи уже работают на месте аварии.Также сообщается, что Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.

 Farsnews.com/фото крушения самолета
 

Ранее сообщалось, что обнаружен речевой самописец самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море в октябре 2018 года. На борту находились 189 человек, включая троих детей. Никто не выжил.

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Источник: korrespondent.net

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