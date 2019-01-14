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14. 01. 2019

В Турции произошел взрыв на газопроводе

В северозападной турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на газопроводе. После этого вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Daily Sabah.

По предварительным данным, причиной взрыва стал разрыв трубы газопровода в результате эрозии почвы.

В результате взрыва никто не пострадал.

Вентили своевременно перекрыли, подачу газа прекратили.

Ранее сообщалось о взрыве газопровода компании Enbridge в Канаде.

Также сообщалось, что в Польше, в местности Мурована-Гослина около Познани, произошел взрыв газа.

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Источник: korrespondent.net

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