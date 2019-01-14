Турция ответила на угрозы Трампа из-за курдов

Турция продолжит борьбу против сирийских курдов, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести экономические санкции против Анкары. Об этом написал в Twitter советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Господин Трамп, террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал дипломат.

По его словам, "нет разницы между ДАИШ (арабское название ИГИЛ), РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия Демократический союз) и YPG (курдские Отряды народной самообороны).

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил Калын.

Как сообщалось, Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода войск из Сирии.

Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net