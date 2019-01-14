Пашиняна назначили премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 14 января, назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что такое решение Саркисян принял в первый день работы парламента.

Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. При этом в основном законе оговаривается, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.

Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Напомним, 16 октября Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что намерен уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

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Источник: korrespondent.net