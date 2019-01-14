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14. 01. 2019

Авиакатастрофа в Иране: обнаружен один выживший

Бортинженер, находившийся на борту потерпевшего в понедельник, 14 января, катастрофу в Иране Boeing 707, единственный сумел выбраться живым из самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Всего на борту воздушного судна было 16 человек. Cпасатели сумели извлечь из-под обломков тела семерых погибших. Информация о еще восьми находившихся на борту пассажиров пока не поступала.

По данным СМИ, самолет выполнял рейс из Бишкека в аэропорт Пайям города Кередж. Однако пилоты по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа (Фатх) и не успели посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. Boeing 707 врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек.

Ранее сообщалось, что минимум один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор в Бразилии.

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Источник: korrespondent.net

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