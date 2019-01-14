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14. 01. 2019

Названо число жертв авиакатастрофы в Иране

Число погибших при крушении грузового Boeing 707 в Иране достигло 15 человек. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Reuters со ссылкой на данные иранской армии.

Отмечается, что в результате крушения Boeing 707 погибли 15 из 16 человек, которые находились на борту. В авиакатастрофе выжил бортовой инженер, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что спасатели сумели извлечь из-под обломков тела семерых погибших. 

Напомним, минимум один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор в Бразилии.

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Источник: korrespondent.net

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