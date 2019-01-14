В российском городе Шахты из дома, где в понедельник, 14 января, произошел взрыв газа, эвакуированы 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда, а также семь человек извлечены из-под завалов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что на данный момент один человек считается погибшим, судьба четырех остается неизвестной.

"Для эвакуированных жильцов на базе детского дома культуры развернут пункт временного размещения, организовано горячее питание, работают социальные службы, оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщили в российском ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: Обрушение жилого дома в РФ: спасены 43 человека

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net