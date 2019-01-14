Власти Рима и церковь спорят о монетах из фонтана Треви

В Риме разгорелся спор между городской властью и Римо-католической церковью о том, что должно происходить с монетами, поднятыми из знаменитого фонтана Треви. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает ВВС.
Отмечается, что из массово посещаемого туристами фонтана ежегодно достают монет на 1,5 млн евро. Традиционно они передаются католической благотворительной организации Caritas, которая помогает обездоленным.
Однако, в этом году мэр Рима Вирджиния Раджи хочет, чтобы деньги были направлены на полуразрушенную городскую инфраструктуру.
В благотворительной организации говорят, что потеря этих средств нанесет удар по бедным.
"Мы не предполагали такого результата. Я все еще надеюсь, что это не окончательное решение", - сказал директор Caritas.
Однако, городские советники уже одобрили изменения, и они должны вступить в силу в апреле. В то же время многие итальянцы в социальных сетях просят городские власти пересмотреть решение.
Фонтан Треви, которому почти 300 лет, ежегодно посещают миллионы туристов.
Ранее стало известно, кому принадлежали найденные под посольством Ватикана кости.
Напомним, в конце октября во время проведения ремонта пола в помещении, которое с 1949 года занимает диппредставительство Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также другие кости.
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Источник: korrespondent.net
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