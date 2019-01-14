В Австрии из-за заблокированных снегом дорог в Зальцбурге около 17 тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает DW со ссылкой на информагентство dpa.

Отмечается, что из-за снегопадов отрезанными оказались популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

Синоптики прогнозируют дальнейшие сильные осадки. К вечеру 14 января ожидается выпадение до одного метра снега. В отдельных районах продолжает оставаться опасность схода лавин.

Также сообщается, что также критической остается ситуация на юге и востоке немецкой Баварии. Во многих районах объявлено состояние стихийного бедствия, прекращены занятия в школах. К вечеру 14 января в районах на юге и востоке Баварии ожидается выпадение до 60, местами и 100 сантиметров снега.

Cмотрите фотогалерею: Курорты Австрии заблокированы из-за снегопада

Как сообщалось, самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января.

За минувшие выходные на горнолыжных курортах погибли пять человек, один турист числится пропавшим без вести.

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net