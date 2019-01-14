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14. 01. 2019

Самолет-разведчик США облетел Приднестровье

Американский разведывательный самолет Beech MC-12W Liberty совершил облет территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные мониторинговых авиаресурсов в понедельник, 14 января.

Примерно в 11:00, войдя со стороны Черного моря в воздушное пространство Украины западнее Одессы, самолет пролетел вдоль всей восточной границы Молдовы. Он находился в 15 километрах от Тирасполя, так называемой столицы Приднестровья.

Самолет Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, размещенной на универсальной шарнирной подвеске под фюзеляжем, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование.

Первая боевая миссия на этом самолете была выполнена 10 июня 2009 года в Ираке. Вылет был произведен с иракской авиабазы Баллад. Самолет выполнил четырехчасовой полет для поддержки войск США и Ирака.

Маршрут американского самолета-разведчика. Фото: Думская 
 

Как известно, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива американские разведывательные самолеты практически ежедневно совершают многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

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Источник: korrespondent.net

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