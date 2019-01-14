Бельгийский летчик признался, что сбил самолет генсека ООН в 1961 году

Бельгийский летчик Ян Ван Риссегем признался в том, что командовал истребителем, который сбил в 1961 году над Северной Родезией (ныне Замбия) самолет с тогдашним генеральным секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом. Об этом со ссылкой на слова бывшего бельгийского десантника Пьера Коппенса сообщает в понедельник, 14 января, газета De Morgen.

"Я знаю, что Ян Ван Риссегем сбил самолет, потому что он мне сам рассказал об этом", - утверждает Коппенс, проживающий ныне в Испании.

Как поясняет издание, десантник познакомился с умершим в 2007 году Ван Риссегом во время своей стажировки, которая проходила с апреля по июнь 1965 года в аэропорту Моорзеле недалеко от бельгийского города Кортрейка. Там Ван Риссегем работал пилотом.

Как известно, генсек ООН Хаммаршельд и 15 его спутников погибли в ночь с 17 на 18 сентября 1961 года в авиакатастрофе под Ндоло (в то время - территория Северной Родезии, а ныне - Замбия). Дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов в конголезской провинции Катанга Чомбе. Обломки самолета Douglas DC-6 (регистрационный номер SE-BDY) были найдены в 15 км от аэропорта. Выдвигались различные версии катастрофы, но точная ее причина так и не была установлена.

В 2017 году появились новые сведения, согласно которым, самолет мог быть сбит с воздуха. В результате ГА ООН приняла резолюцию, в которой постановила провести новое расследование обстоятельств трагедии 1961 года.

Ранее пилот австралийского чартерного грузового рейса уснул за штурвалом и пролетел мимо нужного аэропорта почти 50 километров.

Также сообщалось, что в американском штате Калифорния у города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет.

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Источник: korrespondent.net