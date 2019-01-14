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14. 01. 2019

Операция Турции в Сирии станет крупнейшей в истории страны - СМИ

Третья военная операция Турции в Сирии может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны. Об этом пишет газета Yeni Safak в понедельник, 14 января.

По данным издания, по меньшей мере 80 тысяч турецких военнослужащих готовы к проведению операции. В ходе двух предыдущих операций - Щит Евфрата и Оливковая ветвь - Анкара задействовала значительно более скромные ресурсы. В первой кампании участвовали, по неподтвержденным данным, от 4 до 8 тысяч солдат, а во второй - порядка 6,5 тысяч.

Yeni Safak также напоминает о вооруженном вторжении Анкары на Кипр в 1974 году, которое в Турции принято называть "Операцией по поддержанию мира на Кипре". Во вторжении на остров приняли участие не менее 40 тысяч турецких военных. Таким образом, в случае проведения новой операции в Сирии с участием 80 тысяч военнослужащих эта кампания станет самой масштабной в истории Турции.

Издание также рассказывает о возможных сценариях потенциальной операции. На первой фазе войска расположатся вдоль 500-километровой приграничной линии и войдут вглубь Сирии на расстояние в 10 км. Таким образом, Турция первостепенно собирается очистить от террористических организаций территорию площадью 30 тыс. кв. км, чтобы не позволить нежелательным элементам создать коридор у своей южной границы. На втором этапе планируется войти еще на 10 км вглубь арабского государства.

Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

В свою очередь, Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода войск из Сирии.

На что в Анкаре ответили, что продолжат воевать против курдов, несмотря на угрозы Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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