Снежный коллапс в Вашингтоне: видео

На столицу США обрушился самый мощный за зиму снегопад. Буря накрыла не только Вашингтон, но и весь округ Колумбия и часть штатов Мэриленд и Виргиния. В связи с этим 14 января в штате Колумбия были закрыты все государственные учреждения. Об этом сообщило Кадровое управление правительства США.

В штатном режиме работали только экстренные службы. В городе также были отменены занятия во все школах на территории столичного округа, закрыты многие храмы.Высота снежного покрова в американской столице составила около 15 см, а в некоторых ее районах и пригородах достигла 30 см.

Управление полиции Вашингтона зафиксировало 231 ДТП. В штате Вирджиния губернатор Ральф Нортэм ввел режим ЧП, обеспечивающий максимальную мобилизацию сил и средств для расчистки автомобильных дорог и тротуаров.

Напомним, с 2 по 11 января в Европе непогода и снегопады унесли жизни не менее 21 человека.

Источник: korrespondent.net