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14. 01. 2019

В Испании за организацию петушиных боев задержали почти 200 человек

В Испании правоохранительные органы задержали 182 человека, присутствующих на так называемом Национальном чемпионате петушиных боев. Всем им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, сообщает со ссылкой на Национальную полицию страны в понедельник, 14 января, РИА Новости.

Указано, что операция была проведена на ферме в поселке Сангонера Ла-Верде в автономном сообществе Мурсия во время проведения "чемпионата", на который собрались крупнейшие заводчики этого вида птиц.

Как сообщается, в ходе обыска были найдены 300 тысяч евро наличными, многочисленные документы, подтверждающие нелегальные ставки, допинг, который давали птицам, различные острые предметы (лезвия и шипы), с помощью которых их подстегивали.

Также были найдены 97 живых птиц и шесть мертвых. Кроме того, на ферме была обнаружена плантация марихуаны.

Отмечается, что в 2011 году на этой же ферме полиция уже проводила аналогичную операцию - тогда здесь проводили петушиные бои под названием "битва за миллион".

Ранее при перестрелке на петушиных боях в Мексике погибли десять человек.

Также сообщалось, что в американском Техасе арестованы 176 любителей петушиных боев.

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Источник: korrespondent.net

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