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14. 01. 2019

В Бразилии военный вертолет упал в бухту

В Рио-де-Жанейро вертолет военной полиции Бразилии упал в бухту Гуанабара. Четырех человек, находившихся на борту, удалось спасти. Об этом в четверг, 14 января, сообщает G1

По данным полиции, вертолет Fenix 08 патрулировал автомагистраль Красная линия, связывающую мегаполис с его северо-западным пригородом Сан-Жуан-ди-Мерити.

По невыясненной причине, воздушное судно было вынуждено совершить посадку на воду.

Ранее в Бразилии вертолет упал на жилой сектор, в результате аварии один человек погиб.

Перед этим в Мексике разбился вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли все пять человек на борту вертолета.

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Источник: korrespondent.net

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