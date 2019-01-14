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14. 01. 2019

В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады

В Китае арестован по делу о наркоторговле гражданин Канады Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Народный суд средней степени Даляня (северо-восточная провинция Ляонин) сообщил об этом в понедельник, 14 января, на своем сайте.

Указано, что подсудимый признан виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина. Суд также постановил конфисковать в пользу государства все его имущество.

"Шелленберг признан виновным в противозаконной международной торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. В ходе процесса суд обеспечил ему право на адвоката и переводчика при подаче апелляции. Перед началом заседания суд, согласно правилам, сообщил посольство Канады, предоставив возможность представителю дипломатической миссии присутствовать на слушаниях. Оглашение приговора проходило при участии общественности, китайских и иностранных журналистов", - говорится в сообщении суда.

Известно, что, согласно первоначальному решению суда, вынесенному в прошлом месяце, канадец был приговорен к 15 годам лишения свободы.

В то же время повторное слушание было проведено после появления новых доказательств, отягчающих вину Шелленберга. При этом он стал первым за последние девять лет иностранцем, осужденным к смертной казни в Китае.

Согласно законодательству КНР, лицам, занимающимся производством, продажей и транспортировкой наркотиков весом более 50 граммов, грозит высшая мера наказания.

Ранее в Китае казнили мужчину, сбившего толпу детей.

Также сообщалось, что в Китае чиновника приговорили к казни за взятки в $31 млн.

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Источник: korrespondent.net

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