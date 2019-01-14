В США взорвали крышу баскетбольной арены

В американском городе Милуоки (штат Висконсин) приступили к сносу баскетбольной арены Брэдли Центр, на которой с 1988 года выступала команда Милуоки Бакс.

Летом "Бакс" перебрались на новую арену Фисерв Форум на 17 500 посадочных мест.

Старую арену решили снести, а, чтобы облегчить этот процесс, было решено взорвать крышу. Для этого применили более десяти взрывных устройств.

Сообщается, что взрывной волной было выбито несколько окон в близстоящих домах, но обошлось без пострадавших благодаря оповещению заранее. Полный демонтаж арены должен завершиться к весне.

Ранее Корреспондент.net показал " rel="nofollow" target="_blank">Шулявский мост, который собирались начать сносить еще в ноябре, но до сих пор так ничего и не сделали.

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Источник: korrespondent.net