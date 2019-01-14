Трамп не планирует вводить режим ЧП из-за стены

Как сообщает Reuters, глава белого дома не последовал совету сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства.
Как известно, Трамп может ввести режим ЧП для того, чтобы утвердить бюджет на строительство стены на границе США и Мексики. В данный момент он не может решить вопрос финансирования этого проекта с представителями демократической партии, которые выступают против строительства стены. Из-за споров по бюджету в США продолжается самый долгий в истории страны шатдаун.
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Источник: korrespondent.net
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