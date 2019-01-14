Трамп не планирует вводить режим ЧП из-за стены

"У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность", - заявил Трамп.

Как сообщает Reuters, глава белого дома не последовал совету сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства.

Как известно, Трамп может ввести режим ЧП для того, чтобы утвердить бюджет на строительство стены на границе США и Мексики. В данный момент он не может решить вопрос финансирования этого проекта с представителями демократической партии, которые выступают против строительства стены. Из-за споров по бюджету в США продолжается самый долгий в истории страны шатдаун.