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14. 01. 2019

Трамп не планирует вводить режим ЧП из-за стены

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 января.
 
 
"У меня есть полное законное право объявить (режим ЧП), но я не рассматриваю такую возможность", - заявил Трамп.

Как сообщает Reuters, глава белого дома не последовал совету сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства.

Как известно, Трамп может ввести режим ЧП для того, чтобы утвердить бюджет на строительство стены на границе США и Мексики. В данный момент он не может решить вопрос финансирования этого проекта с представителями демократической партии, которые выступают против строительства стены. Из-за споров по бюджету в США продолжается самый долгий в истории страны шатдаун.

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Источник: korrespondent.net

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