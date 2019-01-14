В Афинах протестующих учителей полиция разогнала слезоточивым газом

В Греции полиция применила в понедельник, 14 января, слезоточивый газ для разгона демонстрации учителей, которые требовали немедленного отказа правительства от принятия законопроекта, меняющего процедуру приема на работу в госсектор на предстоящие три года. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, группы учителей несколько раз пытались прорваться через кольцо спецназа, закрывшего полицейскими автобусами подходы в парламент на центральной столичной площади Синтагма. В ответ, как сообщается, правоохранители неоднократно использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В последствии демонстрантам пришлось отойти, но они пока не собираются уходить с площади, скандируя свои требования. По подсчетам полиции, всего на площади собрались около 3500 протестующих.

Напомним, учителя средних и высших учебных заведений бастуют уже второй раз за последние дни. В пятницу в рамках 24-часовой забастовки они провели массовый митинг в центре Афин, требуя принятия на работу на постоянные контракты тех, кого взяли только по временным трудовым соглашениям на несколько месяцев. Затем около 2000 прошли маршем в парламент, где тогда тоже произошли столкновения. Полицейские пустили в ход дубинки и щиты.

Перед этим правительство Греции запретило проводить демонстрации на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины.

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Источник: korrespondent.net