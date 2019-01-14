В Латвии правоохранители конфисковали две тонны кокаина. Это самая крупная партия, изъятая когда-либо в балтийской стране. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает Delfi.
Отмечается, что партия кокаина прибыла из Эквадора, наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов. Во время операции полиция изъяла 2199 брикетов, что эквиваклентно двум тоннам гидрохлорида кокаина. Его стоимость по ценам черного рынка оценивается в миллиард евро.
Начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис отметил, что Латвия в этой схеме использовалась как транзитное государство. По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют или в Скандинавию, или в Россию.
В операции были задействованы сотрудники полиции Латвии и Копенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США. В рамках операции задержали пятерых граждан Латвии.
Cмотрите фотогалерею: В Латвии изъяли рекордную партию кокаина
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии изъяли самую крупную в истории страны партию кокаина - 190 килограммов.
А береговая охрана США выявила в нейтральных водах Тихого океана груз кокаина весом 18,5 тонн. Предварительно стоимость наркотиков оценивается в $500 млн.
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Источник: korrespondent.net
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