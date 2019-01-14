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14. 01. 2019

Трамп: Я никогда не работал на Россию

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию о расследовании ФБР о его возможных прямых связях с российским правительством, заявив, что "никогда не работал на Россию". Такое официальное заявление он озвучил в понедельник, 14 января, перед отлетом в Новый Орлеан, сообщает Укринформ.

"Я никогда не работал на Россию, и вы знаете ответ на это лучше, чем кто-либо", - заверил Трамп в беседе с журналистами у Белого дома.

При этом озвученную ранее в СМИ информацию о возможных прямых связях с Россией он назвал "большим обманом" и "мистификацией".

Ранее влиятельное американское издание The New York Times разместило публикацию о контрразведывательном расследовании ФБР о возможных прямых связях Трампа с россиянами после того, как он уволил главу Бюро Джеймса Коми. До этого не было сведений об этом расследовании в США.

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Источник: korrespondent.net

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