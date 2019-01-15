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15. 01. 2019

Трамп и Эрдоган договорились о сотрудничестве в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает в понедельник, 14 января, ABC.

Указано, что в ходе разговора Трамп выразил желание работать вместе по вопросу безопасности на северо-востоке Сирии.

При этом лидер США, по данным Белого дома, подчеркнул важность того, чтобы Турция не вела себя плохо с курдами и Демократическим силам Сирии, с которыми Соединенные Штаты и союзники боролись против ИГИЛ.

Ранее Трамп пригрозил Турции санкциями в случае ударов по курдским силам в Сирии. Американский президент призвал Анкару к созданию 20-мильной зоны безопасности на севере Сирии.

В ответ спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара в Сирии борется не с курдами, а с террористами. В Анкаре подчеркнули, что не следует путать курдов в Сирии с боевиками группировок, ведущих террористическую деятельность.

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Источник: korrespondent.net

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