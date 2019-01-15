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15. 01. 2019

Адвокат Вайнштейна не хочет защищать продюсера − СМИ

Адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах и изнасиловании, больше не хочет представлять интересы своего клиента в суде. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник.

Отмечается, что Бенджамин Брафман пока не подал в суд необходимые документы, однако, как заявляет источник телеканала, адвокат больше не намерен представлять продюсера в суде. 

Самоотвод должен будет одобрить судья. Дело продюсера рассматривается в федеральном суде в Нью-Йорке.

По данным телеканала, между Вайнштейном и Брафманом в последнее время возникли разногласия, характер и причины которых неизвестны.

Начало суда над продюсером назначено на май этого года, однако из-за ситуации с адвокатом процесс может быть перенесен на более поздний срок.

Представители Вайнштейна не прокомментировали NBC информацию, но указали, что продюсер недавно встречался со своей командой адвокатов для выработки стратегии защиты в суде.

Напомним, в 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после обвинений адрес Вайнштейна. В неподобающем поведении его обвинили более 80 женщин.
 
Продюсеру грозит 25 лет тюремного заключения. Из предъявленных Вайнштейну дел суд учитывает только три, у которых еще не истекли сроки давности, и по которым имеются веские основания для предъявления обвинения.
 
Сам продюсер свою вину отрицает.

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Источник: korrespondent.net

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