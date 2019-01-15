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15. 01. 2019

Иванка Трамп не претендует на пост главы Всемирного банка

Представитель Белого дома Джессика Дитто заявила, что дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка не является кандидатом на пост президента Всемирного банка. Об этом в понедельник, 14 января, сообщило издание Politico .

"Сообщения о рассмотрении ее (Иванки Трамп - ред.) кандидатуры не соответствуют действительности", − отметила Дитто.
 
При этом она добавила, что министр финансов Стивен Мнучин попросил Иванку Трамп "помочь в управлении процессом выдвижения кандидатов, поскольку она тесно сотрудничает с руководством Всемирного банка".
 
Ранее о рассмотрении кандидатуры Иванки Трамп писала газета Financial Times со ссылкой на источники. 
 
Напомним, президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля.
 
Он покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Официальная причина отставки − желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Отметим, по традиции президентом Всемирного банка становится гражданин США, как страны, являющейся крупнейшим акционером международной организации.

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Источник: korrespondent.net

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