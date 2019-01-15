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15. 01. 2019

Боевики ИГ захватили город в Нигерии

 
Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом в понедельник, 14 января сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.
 
По данным СМИ, в городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома.
 
Источники агентства утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт.
 
Захват города был произведен силами "Исламского государства Западной Африки" (ISWA) − террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от "Боко Харам", также принесшей присягу руководству ИГ.
 
В декабре прошлого года ISWA предприняла серию атак, в результате которых был захвачен город Бага, штаб-квартира сил Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с экстремистами. Из города бежали более 30 тысяч человек.

На прошлой неделе военные предприняли контрнаступление и отбили город. Однако атаки нигерийской армии не остановили боевиков. 

Борьба с ISWA была одним из лозунгов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада аль-Бухари, пришедшего к власти в 2015 году. Reuters отмечает, что потеря контроля над целым городом наносит удар по планам Бухари преизбраться на выборах, намеченных на февраль этого года.
 
В Нигерии боевики сожгли военную базу
 
Напомним, в сентябре 2018 года боевики "Боко Харам" захватили город Гудумбали на севере Нигерии и напали на военную базу в деревне Зари, где убили около 30 военнослужащих. 

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Источник: korrespondent.net

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