Боевики ИГ захватили город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом в понедельник, 14 января сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По данным СМИ, в городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома.

Источники агентства утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт.

Захват города был произведен силами "Исламского государства Западной Африки" (ISWA) − террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от "Боко Харам", также принесшей присягу руководству ИГ.

В декабре прошлого года ISWA предприняла серию атак, в результате которых был захвачен город Бага, штаб-квартира сил Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера для борьбы с экстремистами. Из города бежали более 30 тысяч человек. На прошлой неделе военные предприняли контрнаступление и отбили город. Однако атаки нигерийской армии не остановили боевиков.

Борьба с ISWA была одним из лозунгов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада аль-Бухари, пришедшего к власти в 2015 году. Reuters отмечает, что потеря контроля над целым городом наносит удар по планам Бухари преизбраться на выборах, намеченных на февраль этого года.

В Нигерии боевики сожгли военную базу

Напомним, в сентябре 2018 года боевики "Боко Харам" захватили город Гудумбали на севере Нигерии и напали на военную базу в деревне Зари, где убили около 30 военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net