В Египте семейная пара получила 20 лет тюрьмы за организацию свингер-пати

В Египте уголовный суд города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров. Об єтом в понедельник, 14 января, сообщил портал газеты Аl-Masry Al-Youm.

В приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".

По данным следствия, глава семьи − автомеханик по профессии − создал страницу в Facebook, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявления с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.

До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями. Женщина утверждает, что согласилась участвовать в подобных действиях из-за страха потерять мужа, которому надоела семейная рутина. Во время оргии пенсионеров в Бельгии скончались семь человек Ранее сообщалось, что в Китае мужчина был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в организации 18 оргий и участии в них.

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Источник: korrespondent.net