Лента RSS
Подписаться на ленту
15 января 2019, вторник, 04:46
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
15. 01. 2019

В Египте семейная пара получила 20 лет тюрьмы за организацию свингер-пати

 
В Египте уголовный суд города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров. Об єтом в понедельник, 14 января, сообщил портал газеты Аl-Masry Al-Youm.
 
В приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".
 
По данным следствия, глава семьи − автомеханик по профессии − создал страницу в Facebook, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявления с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.
 
До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями.
 
Женщина утверждает, что согласилась участвовать в подобных действиях из-за страха потерять мужа, которому надоела семейная рутина. 
 
Во время оргии пенсионеров в Бельгии скончались семь человек
 
Ранее сообщалось, что в Китае мужчина был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в организации 18 оргий и участии в них. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Ребята юристы, могу ли я вернуть ёлку если есть чек, а две недели ещё не прошли?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.