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15. 01. 2019

В Канаде 35 школьников отравились угарным газом

 
В канадском Монреале тридцать пять школьников и восемь взрослых госпитализированы в результате отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила газета Toronto Star со ссылкой на сотрудников скорой помощи.
 
Отмечается, что изначально за медицинской помощью обратились от 15 до 20 школьников с жалобами на тошноту и головокружение. Однако после эвакуации всех учащихся в соседнюю школу с теми же признаками к медикам обратились еще несколько школьников и учителей.
 
По информации издания, причиной отравления могла стать утечка газа в результате проблем, "связанных с системой отопления" в здании школы. 
 
По данным газеты, все госпитализированные сейчас находятся в стабильном состоянии. Пожарные проверили здание школы и обнаружили, что концентрация угарного газа в коридорах здания в пять раз превышала показатель, который обычно приводит к эвакуации.
 
В Канаде более 40 сотрудников фермы отравились угарным газом
 
Ранее сообщалось, что в жилом доме Николаева семейная пара погибла в результате отравления угарным газом.

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Источник: korrespondent.net

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