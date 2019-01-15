Почти 70% американцев против введения Трампом ЧП

Возможное решение президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения в стране не поддержат 69% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, заказанного газетой The Hill.

И только 31% опрошенных готов поддержать введение режима ЧП для согласования бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Социологическое исследование было проведено 12 и 13 января, в опросе приняли участие 1001 человек.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует объявлять режим чрезвычайного положения.

Напомним, с полуночи 22 декабря 2018 года приостановили работу некоторые федеральные ведомства США, в том числе Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA. Причиной "шатдауна" стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net