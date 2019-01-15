Мадуро сравнил президента Бразилии с Гитлером

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал президента Бразилии Жаира Болсонару "Гитлером нашего времени". Об этом в понедельник, 14 января, сообщило агентство Reuters.

"Бразилия в руках фашиста, Болсонару − это Гитлер нашего времени. Это так. У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару − выходец из секты", − заявил Мадуро в ходе выступления перед Национальным учредительным собранием.

Президент Венесуэлы призвал бразильцев "сражаться и позаботиться" о Болсонару.



Пресс-служба президента Бразилии отказалась давать комментарии по поводу заявлений Мадуро.



Напомним, Болсонару одержал победу в ходе выборов 28 октября 2018 года и вступил в полномочия 1 января. До избрания президентом Болсонару был депутатом парламента от консервативной Социал-либеральной партии.

Ранее участники Группы Лимы, в которую входит Бразилия, заявили, что не признают законным переизбрание Мадуро на новый срок и призвали его не вступать в должность президента Венесуэлы.