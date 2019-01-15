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15. 01. 2019

Мадуро сравнил президента Бразилии с Гитлером

 
Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал президента Бразилии Жаира Болсонару "Гитлером нашего времени". Об этом в понедельник, 14 января, сообщило агентство Reuters. 
 
"Бразилия в руках фашиста, Болсонару − это Гитлер нашего времени. Это так. У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару − выходец из секты", − заявил Мадуро в ходе выступления перед Национальным учредительным собранием.
 
Президент Венесуэлы призвал бразильцев "сражаться и позаботиться" о Болсонару.

Пресс-служба президента Бразилии отказалась давать комментарии по поводу заявлений Мадуро.

Напомним, Болсонару одержал победу в ходе выборов 28 октября 2018 года и вступил в полномочия 1 января. До избрания президентом Болсонару был депутатом парламента от консервативной Социал-либеральной партии.
 
Ранее участники Группы Лимы, в которую входит Бразилия, заявили, что не признают законным переизбрание Мадуро на новый срок и призвали его не вступать в должность президента Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net

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