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15. 01. 2019

Взрыв дома в РФ: обнаружен второй погибший

 
При разборе завалов дома в городе Шахты Ростовской области спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.
 
"Обнаружено тело второго погибшего. Предположительно, это женщина, проживавшая в квартире 72", − отметили в ведомстве.
 
В настоящее время неизвестной остается судьба еще трех человек. На месте инцидента продолжают работать спасатели.

Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты произошел взрыв.

Семь человек извлекли из-под завалов, один погиб. Неизвестной оставалась судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.
 
Из пострадавшего дома были эвакуированы 140 человек.

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Источник: korrespondent.net

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