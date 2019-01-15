В результате ДТП трассу в США залило шоколадом

На трассе в американском штате Аризона 14 января произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил жидкий шоколад. Департамент общественной безопасности Аризоны сообщил, что в результате происшествия содержимое прицеп-цистерны вылилось на проезжую часть, парализовав движение.

Отмечается, что "река шоколада" заблокировала движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 к востоку от Флагстаффа.

"Автоцистерна, которая перевозила 13,3 тысячи литров шоколада, перевернулась. Уборка обещает быть вкусной", − указано в сообщении департамента в Twitter .

Как сообщает CNN, в результате ДТП никто не пострадал. Цистерна, в которой находился шоколад, получила значительные повреждения, и чтобы поднять ее с проезжей части пришлось вылить все содержимое в канаву.

Пресс-секретарь департамента Барт Грейвс подчеркнул, что ущерба окружающей среде нанесено не было, так как в цистерне находилась биоразлагаемая жидкость.

Фото: twitter.com/Arizona_DPS

Тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города

Напомним, в американском штате Нью-Джерси денежные купюры, выпавшие на трассу из инкассаторской машины, привели к нескольким авариям.

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Источник: korrespondent.net