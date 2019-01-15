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15. 01. 2019

Убийство мэра Гданьска: подозреваемого поместили в СИЗО на три месяца

В Польше арестовали на три месяца подозреваемого в убийстве мэра города Гданьск Павла Адамовича. Об этом сообщила Wyborcza.

"По требованию прокуратуры суд принял решение временно арестовать Стефана В. на три месяца", - говорится в сообщении.

Перед этим пресс-секретарь прокуратуры Гданьска Гражина Вавринюк сообщила, что задержанному после нападения на мэра предъявлено обвинение в убийстве, "мотив которого заслуживает особого осуждения".

Предполагается, что за это преступление обвиняемый может быть приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер 14 января днем ​​от ножевых ранений, полученных 13 января вечером во время благотворительного концерта.

Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключен по вине оппозиционной партии Гражданская платформа, членом которой был Адамович.

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Источник: korrespondent.net

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