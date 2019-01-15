В Македонии дали статус второго государственного албанскому языку

В Македонии вступил в силу закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального на территории страны. Соответствующий документ опубликован в официальном государственном издании, сообщил спикер македонского парламента Талат Джафери в Facebook.

"Закон об использовании языков теперь опубликован в Служебном вестнике", - написал он в соцсети.

В свою очередь крупнейшая оппозиционная партия Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) выступила с резкой критикой события, назвав публикацию закона о языках "уголовным преступлением".

Указано, что 11 января парламент Македонии проголосовал за принятие Закона о языках, согласно которому албанский язык наряду с македонским становится вторым официальным языком страны. За принятие закона проголосовало 69 из 120 депутатов. Он был принят в отсутствие представителей ВМРО-ДПМНЕ. Кроме этого, подписать закон отказался и президент республики Гьорге Иванов.

Ранее македонские парламентарии одобрили внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония.

Перед этим в Скопье прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

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Источник: korrespondent.net