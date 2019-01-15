В Лос-Анджелесе 30 тысяч учителей вышли на забастовку

Более 30 тысяч преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе штату Калифорния начали забастовку. Это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия, сообщила газета The New York Times.

Педагоги требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей.

"Для одних проблема заключается в зарплате, для других — это число школьников в классе. Идея о том, что учителя хотят только повышения оплаты труда, просто неверна", — пояснил представитель профсоюза бастующих Стив Билек, преподающий математику в средней школе Пол-Ревере в Лос-Анджелесе.

По его словам, многие его коллеги испытывают трудности с приездом на работу, так как им приходится тратить значительно больше одного часа на дорогу.

Калифорния, несмотря на объем своей экономики, занимает 41-е место среди остальных штатов страны по размеру ассигнований на каждого школьника. Профицит бюджета штата, как отмечает газета, достигает почти 9 млрд долларов, а дирекция объединенного школьного района, где проходит стачка, располагает резервами свободных средств в 1,96 млрд долларов. При этом в среднем численность каждого класса в этих учреждениях составляет 42 ученика.

В 2017-2018 годах зарплата школьного учителя в Калифорнии достигала 75 тысяч долларов в год. Данный средний показатель по стране составлял около 59 тысяч.

По данным издания, забастовка затрагивает порядка 500 тысяч школьников. Школы продолжают работу, так как городские власти на время акции протеста наняли дополнительный персонал. Большинство родителей, однако, решили оставить своих детей дома. Сроки завершения забастовки не уточняются, так как она может носить бессрочный характер и длиться, пока профсоюз не добьется удовлетворения своих требований.

Источник: korrespondent.net