Япония заявила о неизменности позиции по Курильским островам

Позиция Японии по мирному договору с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остается неизменной. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, сообщает во вторник, 15 января, Nikkei.

"Юридическая позиция нашего правительства остается неизменной", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

По словам Суги, на встрече в Москве министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно "конкретно изложили свои взгляды".

"Однако мы договорились с российской стороной не раскрывать содержание переговоров", - отметил он.

Как известно, что переговоры министров прошли 14 января. На пресс-конференции по их итогам Лавров заявил о сохраняющихся разногласиях между Москвой и Токио в вопросе мирного договора.

Ранее в Японии заявили, что рассчитывают на поддержку США по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

Напомним, подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает территориальный спор о Курильских островах, который не был решен со времен Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва настаивает, что по итогам войны они стали территорией СССР.

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Источник: korrespondent.net