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15. 01. 2019

Пентагон решил оставить войска США на границе с Мексикой

Пентагон продлил сроки участия американских военных подразделений в обеспечении безопасности на границе США и Мексики до 30 сентября 2019 года. Об этом сообщает во вторник, 15 января, пресс-служба оборонного ведомства.

В частности, в заявлении Пентагона говорится, что продление сроков санкционировал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан по запросу министерства внутренней безопасности.

Как известно, решение об отправке войск на границу было принято ушедшим в отставку министром обороны Джимом Маттисом в октябре 2018 года по указанию президента Дональда Трампа.

Сейчас на границе размещены около 2500 американских военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп после проверки границы с Мексикой заявил, что ситуация намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

При этом он заявил, что не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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