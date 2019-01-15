Иран не сумел вывести спутник на орбиту

Иранский спутник Payam ни был успешно выведен на орбиту. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми, сообщает во вторник, 15 января, IRNA.

Указано, что запуск состоялся с космодрома имени Имама Хомейни в первые часы вторника. После него иранский министр сообщил, что спутник "не набрал достаточную скорость на третьем этапе и не был выведен на орбиту".

Он также добавил, что теперь ожидается запуск спутника Dousti.

Известно, что спутник Payam был спроектирован и разработан тегеранским технологическим университетом Амиркабир и должен был выполнять миссию по съемке на низкой околоземной орбите.

Ранее российский космический телескоп Радиоастрон перестал принимать команды с Земли.

Также сообщалось, что российский военный спутник Космос-2430 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

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Источник: korrespondent.net