В Москве затопило три станции метро

В Москве с утра вторника, 15 января, не работали три станции метро северного участка "салатовой" ветки из-за скопления воды ночью между станциями Окружная и Верхние Лихоборы.

Как пишет Интерфакс, к 07:00 поступление воды прекратилось, затем проводились работы по ее откачке и зачистке тоннелей от излишнего грунта. Движение запустили после дополнительных проверок инженерных систем метро.

Между закрытыми станциями и Петровско-Разумовской курсировали бесплатные компенсационные автобусные маршруты.

Отмечается, что данный участок московского метро открыли менее года назад - 22 марта 2018 года.

Тоннель, где произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.

Движение поездов было восстановлено после ликвидации последствий подтопления тоннелей после 10:00 по московскому времени.

Собеседник агентства подчеркнул, что причины произошедшего будут определяться совместно со специалистами Мосинжпроекта, Мосметростроем и государственным строительным надзором.

"Пока делать выводы рано, но точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет", - заявили в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС, в метро пообещали выдать опоздавшим на работу пассажирам справки.

Напомним, в декабре в московском метро произошла масштабная давка из-за поломки поездов.

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Источник: korrespondent.net