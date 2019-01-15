В ряде аэропортов Германии начался страйк

В крупнейших аэропортах Германии во вторник, 15 января, персонал, ответственный за проверку пассажиров и грузов, начал 18-часовую предупредительную забастовку. Об этом пишет DW.

Ожидается, что забастовка будет "парализовать" полеты в Германии целый день 15 января. Отмечается, что оператор Франкфуртского аэропорта Fraport отменил половину своих 1200 рейсов.

Забастовки также проходят в таких городах, как Берлин, Мюнхен, Штутгарт, Ганновер, Бремен, Гамбург, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт и Дортмунд.

Забастовка является предупредительной перед новыми переговорами по повышению зарплат работников служб безопасности, которые запланированы на 23 января.

Профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составляла 20 евро ($22,81). Ассоциация работодателей BDLS говорит, что такое повышение может составлять 30% в некоторых случаях.

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Как сообщалось, профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ, расширил количество аэропортов, в которых пройдет предупредительная забастовка.

Напомним, 10 января в Германии бастовали сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

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Источник: korrespondent.net