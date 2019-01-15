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15. 01. 2019

Южная Корея впервые не указала КНДР "врагом" в стратегии обороны

Министерство национальной обороны Южной Кореи опубликовало очередную Белую книгу, в которой впервые с момента ее существования Северная Корея не указана в качестве "врага". Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства сообщает во вторник, 15 января, ТАСС.

В то же время в документе упоминается, что оружие массового поражения КНДР представляет угрозу для мира, а также для безопасности на Корейском полуострове.

В свою очередь теперь опасность для республики представляют "силы", угрожающие суверенитету страны, а также ее территориальной целостности, народу и имуществу.

Как известно, в предыдущих Белых книгах Северная Корея прямо называлась "врагом" государства.

Ранее Южная Корея предложила США частично снять санкции с КНДР.

Также сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын написал письмо с извинениями президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

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Источник: korrespondent.net

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