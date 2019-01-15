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15. 01. 2019

В Копенгагене задержали четверых украинцев

В датском городе Копенгаген 8 декабря 2018 года были задержаны четверо граждан Украины. Об этом во вторник, 15 января, пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что украинцам была избрана мера пресечения в виде ареста на 17 суток до вынесения решения суда.

По информации дипломатов, задержанным представили государственного адвоката и переводчика, их права не нарушаются.

"Консульские должностные лица посетили задержанных в учреждениях временного содержания города Копенгаген. Посольство Украины в Королевстве Дания поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных, адвокатом и компетентными органами страны пребывания", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси задержали шестерых граждан Украины.

Также недавно в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины. Их обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

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Источник: korrespondent.net

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