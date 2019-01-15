РФ и США начали переговоры по договору о ракетах

В Женеве (Швейцария) во вторник, 15 января, стартовали консультации России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как сообщает ТАСС, переговоры проходят в представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Консультации носят закрытый для прессы характер.

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.